POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Verletzte bei Wohnungsbrand

Karlsruhe (ots) - Zwei Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von ca. 60.000 Euro sind die Bilanz eines Wohnungsbrandes am Montag gegen 12.30 Uhr in einem Mehrfamilienhauses in der Erzbergerstraße. Nach den ersten Ermittlungen fing ein Weihnachtbaum durch brennende Wachskerzen Feuer. Das Feuer griff schnell auf das Mobiliar der im Erdgeschoss gelegenen Wohnung über. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 15 Mann vor Ort war, konnte den Brand löschen. Die 60 und 63 Jahre alten Bewohner wurden, wegen Verdacht der Rauchgasvergiftung, vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

