POL-KA: (Enzkreis) Neulingen-Bauschlott- Navis gestohlen

Neulingen-Bauschlott (ots) - Autoaufbrecher haben in der Nacht zum Montag im Lärchenweg, im Starenweg, in der Rebhuhnstraße und in der Schloßstraße zugeschlagen. Die Täter drangen gewaltsam in drei BMWs und in einen Mercedes ein und bauten fachgerecht die Navigationsgeräte aus. Der Diebstahlsschaden beträgt über 10.000 Euro. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Kieselbronn, Telefon 07231 1542970, erbeten.

