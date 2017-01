POL-KA: (Enzkreis) Straubenhardt-Conweiler - In Firma eingebrochen

Straubenhardt (ots) - Eine im Industriegebiet von Conweiler ansässige Elektrofachfirma war am Wochenende das Ziel noch unbekannter Einbrecher. Der oder die Täter waren zwischen Samstagmittag und Montagmorgen nach Aufbrechen eines seitlich gelegenen Fensters in den eingeschossigen Bürotrakt des in der Humboldtstraße gelegenen Betriebes eingestiegen und hatten dann sämtliche Schränke und Behältnisse durchwühlt. Mit dem Inhalt einer Kaffee- wie auch einer Wechselkasse verschwanden sie schließlich auf demselben Weg, auf dem sie gekommen waren.

Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, wird unter Telefon (07082) 8412 um seine Meldung beim Polizeiposten Straubenhardt gebeten. Anrufe außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Neuenbürg unter der Nummer (07082) 79120 entgegen.

Fritz Bachholz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell