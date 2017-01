POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zimmerbrand im Mühlburger Feld - 82 Jahre alte Frau lebensgefährlich verletzt

Karlsruhe (ots) - Lebensgefährliche Verletzungen hat eine 82 Jahre alte Frau am Montagmorgen bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Weinbrennerstraße erlitten.

Nachbarn waren kurz nach 07.50 Uhr durch einen ausgelösten Rauchmelder aufmerksam geworden und hatten die Feuerwehr alarmiert. Diese rückte dann mit Atemschutz ins Schlafzimmer der im zweiten Obergeschoss gelegenen Wohnung vor, stieß auf die Wohnungsinhaberin und brachte die Frau in Sicherheit.

Während die Wehrleute das Feuer rasch löschen und den Schaden auf etwa 2.000 Euro begrenzen konnten, wurde die Rentnerin vom Notarzt erstversorgt und anschließend in eine Karlsruher Klinik gebracht. Aufgrund der Schwere der erlittenen Brandverletzungen wurde sie inzwischen in eine Spezialklinik nach Ludwigshafen geflogen.

Ursache des Feuers dürfte nach den ersten polizeilichen Feststellungen eine brennende Zigarette gewesen sein, die zunächst das Bett der Frau in Brand gesetzt hatte.

Fritz Bachholz, Pressestelle

