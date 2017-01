POL-KA: (KA)Karlsruhe - Gartenhütten aufgebrochen

Karlsruhe-Rintheim (ots) - Insgesamt zehn Gartenhütten sind in der Nacht zum Montag auf dem Gelände des Kleingärtnervereins Tagweide im Rintheimer Kleingärtnerweg aufgebrochen worden. Den Spuren nach handelte es sich um zwei noch unbekannte Täter, die sich noch an zwei weiteren Gartenhäuschen versucht hatten, jedoch an den Sicherungen gescheitert waren. Was im Einzelnen abhandenkam, ließ sich noch nicht klären. Das Polizeirevier Karlsruhe-Oststadt bittet um Zeugenhinweise.

Wer in der Zeit zwischen Mitternacht und den frühen Morgenstunden dort Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 0721/666-3211 zu melden.

Ralf Minet, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell