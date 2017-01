POL-KA: (CW) Haiterbach- Zwei Opel zerkratzt- Belohnung für Hinweise ausgelobt

Haiterbach (ots) - In der Nacht zum Freitag wurde die gesamte Fahrerseite eines in der Rosenstraße abgestellten Opel zerkratzt. Ein weiterer Opel, der auf einem Parkplatz neben dem ehemaligen Gasthaus Hirsch in der Nagolder Straße geparkt war, wurde ringsherum zerkratzt und zudem der Reifen hinten rechts aufgeschlitzt. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf circa 4000 Euro. Von privater Seite wird für Hinweise, die zur Ermittlung des bislang unbekannten Täters führen, eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro ausgesetzt. Es sei angemerkt, dass die Belohnung, über deren Verteilung nach eingetretener Rechtskraft und unter Ausschluss des Rechtsweges entschieden wird, nur für Privatpersonen bestimmt ist und nicht für solche, zu deren Berufspflichten die Verfolgung von Straftaten gehört. Hinweise werden an den Polizeiposten Haiterbach, Telefon 07456 285, erbeten.

Sabine Doll, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell