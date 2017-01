POL-KA: (KA) Nördl. Landkreis Karlsruhe - Einbrecher unterwegs

Lkr. Karlsruhe (ots) - Am Samstag waren in der Zeit zwischen 08.15 Uhr und 20.30 Uhr Einbrecher im nördlichen Landkreis Karlsruhe zugange. So waren Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Forstweg in Stutensee-Spöck eingedrungen, nachdem sie zuvor eine Terrassentüre aufgehebelt hatten. Hier erbeuteten sie neben einem Paar Schuhe, auch Schmuck und Uhren im Wert von mehreren hundert Euro. In Bad Schönborn-Mingolsheim hebelten Einbrecher die Terrassentüre zu einem Wohnhaus in der Rettigheimer Gasse auf und durchwühlten anschließend sämtliche Schränke und Schubladen. Sie erbeuteten Bargeld sowie Schmuck und richteten einen Sachschaden von rund 2.000 Euro an. In Bruchsal-Büchenau war ein Einfamilienhaus in der Albert-Einstein-Straße Ziel der Diebe geworden. Über ein rückwärtiges Fenster drangen sie gewaltsam ein und durchsuchten im Anschluss sämtliche Räume. Mit Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro entkamen sie schließlich unerkannt. An einem unweit entfernten Mehrfamilienhaus "Am See" hebelten die Langfinger die Terrassentüre einer Wohnung auf und durchwühlten alle Schränke und Kommoden. Ob die Täter hier Beute machen konnten kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Sven Brunner, Pressestelle

