POL-KA: (PF) Pforzheim- Grill in Wohnung löste Einsatz aus

Pforzheim (ots) - Mit einer Rauchgasvergiftung ist ein 43-jähriger Mann am Montag gegen 1 Uhr in eine Klinik eingeliefert worden. Seine Ehefrau hatte einen Rettungswagen in die Maximilianstraße gerufen, weil ihr Mann kaum ansprechbar auf dem Boden lag. Es stellte sich heraus, dass er vermutlich einen kurz zuvor betriebenen Holzkohlegrill in die Wohnung brachte und dadurch eine hohe CO-Konzentration entstand. Seine vier Kinder und die Ehefrau wurden ebenfalls, zum Teil vorsorglich, in Krankenhäuser gebracht. Ein Notarzteinsatzfahrzeug, drei Rettungswagen, ein leitender Notarzt und der organisatorische Leiter des Rettungsdienstes waren im Einsatz. Nachdem die Feuerwehr letzten Endes nur noch geringe CO-Werte gemessen hatte, konnte Entwarnung gegeben werden.

