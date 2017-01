POL-KA: (KA) Karlsruhe - Wohnungseinbrüche

Karlsruhe (ots) - Unbekannte haben sich am Freitagabend, in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 21.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Karlsruher Straße in Karlsruhe-Hagsfeld verschafft. Sie hatten hierzu die Glaseinfassung einer Tür des Wintergartens eingeschlagen. Offenbar von der Anwesenheit der Bewohnerin überrascht, ließen sie vom weiteren Vorhaben ab und flüchteten unerkannt. Am Samstagabend waren Einbrecher in Karlsruhe-Knielingen zugange und hebelten dort gegen 21.30 Uhr eine Terrassentüre in der Sudetenstraße auf. Nachdem sie das gesamte Haus durchwühlt hatten, erbeuteten sie schließlich mehrere hundert Euro Bargeld, einen Kaffeevollautomaten sowie ein IPhone.

Sven Brunner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell