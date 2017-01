POL-KA: Nach Dachstuhlbrand Wohnhaus unbewohnbar

Ubstadt-Weiher (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag brach in einem älteren Wohnhaus im Ortsteil Zeutern aus unbekannter Ursache ein Brand aus. In dem 1 ½ geschossigen Reihenhaus schlugen beim Eintreffen der Feuerwehr bereits Flammen aus dem Dach. Im Wohnanwesen waren bei Brandausbruch keine Personen anwesend. Die Feuerwehren aus Ubstadt-Weiher, Bruchsal und Bad Schönborn konnten das Feuer nach intensivem Einsatz komplett löschen. Ein Feuerwehrmann verletzte sich beim Aufstellen von Gerätschaften am Bein und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Probleme bereiteten auch die eisigen Temperaturen, welche das Löschwasser schlagartig gefrieren ließ und zu Stürzen der Einsatzkräfte führte. Vorsorglich waren der Rettungsdienst und das DRK vor Ort, welches die Feuerwehr mit heißen Getränken versorgte. Das Wohnhaus ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Es entstand Sachschaden von geschätzten 100.000 Euro. Die Ermittlungen des Polizeireviers Bad Schönborn zur Brandursache dauern an.

Eberhard Schell

Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell