POL-KA: (CW) Nagold - Alkoholisiert am Steuer eingeschlafen

Nagold (ots) - In den frühen Sonntagmorgenstunden fiel einem Taxifahrer im Kreisverkehr Iselshausen ein Smart auf, der auf der Fahrbahn stand. Im Fahrzeug war ein Mann über das Lenkrad gebeugt und schlief. Nachdem der Taxifahrer gegen die Scheibe des Fahrzeugs geklopft hatte, regte sich der Mann und fuhr weiter. In der Folge rief der Taxifahrer die Polizei hinzu. Diese konnte den Fahrer dann auf Höhe des Viadukts feststellen und kontrollieren. Ein Alkoholtest ergab, dass der Fahrer mit etwas mehr als zwei Promille unterwegs gewesen war. In der Folge wurde der Führerschein des Fahrers beschlagnahmt. Zudem muss der Fahrer mit einer Geldstrafe rechnen.

Enzo Cicero

Polizeirevier Nagold

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell