POL-KA: CW) Nagold- 28-Jähriger bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Nagold (ots) - Ein 28-jähriger Opel-Fahrer ist am Donnerstag gegen 12.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Er war auf der Eisbergsteige (Bundesstraße 28) in Fahrtrichtung Oberjettingen auf der linken Spur unterwegs. Vermutlich beim Wiedereinscheren auf die rechte Fahrspur geriet das Fahrzeug ins Schleudern und überschlug sich, bis es schließlich auf dem Dach in einem Graben zum Liegen kam. Der Fahrer, der zum Unfallzeitpunkt nicht angeschnallt war, musste in eine Tübinger Klinik eingeliefert werden. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Sabine Doll, Pressestelle

