POL-KA: (KA) Karlsruhe - Diebstahlsserie in Kliniken aufgeklärt

Karlsruhe (ots) - Als Beschuldigten einer Diebstahlsserie in Krankenhäusern konnte die Polizei einen 52-Jährigen ermitteln. Der Mann hatte in den Jahren 2013 bis 2016 in Krankenhäusern in Karlsruhe, Bad Schönborn und Pforzheim aus Patientenzimmern Geldbörsen gestohlen und mit erbeuteten EC-Karten an Geldautomaten Bargeld abgehoben. Da er an den Bankautomaten videografiert worden war wurde nach dem Mann mit Bild öffentlich gefahndet. Hinweise aus der Bevölkerung führten die Beamten dann zu dem Beschuldigten, der seinen Wohnsitz in Erfurt hat. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung konnte Diebesgut aufgefunden werden. Der 52-Jährige gab auch weitere Taten in Rheinland-Pfalz und Hessen zu. Als Grund für seine Diebstähle gab er Geldnot an. Insgesamt war er 12-mal in Krankenhäusern auf Diebestour. Er erlangte durch die Geldabhebungen insgesamt mehr als 26.000 Euro.

Dieter Werner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell