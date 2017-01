POL-KA: (Enzkreis) Neuenbürg- In zwei Wohnungen eingebrochen

Neuenbürg (ots) - Am Donnerstag waren zwei Einbrüche in Neuenbürg zu verzeichnen. In der Zeit von gegen 18.45 Uhr sind Unbekannte in Arnbach in der Straße Schillingsrain über die Balkontür in das erste OG eines Hauses eingedrungen. Noch während die Täter sich im Gebäude befanden, kam der Bewohner zurück. Die Eindringlinge entkamen unerkannt. Ob mit oder ohne Beute ist noch nicht geklärt. Bereits gegen 18.15 Uhr waren, vermutlich dieselben Einbrecher, in der Schillerstraße zu Gange. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt in ein Mehrfamilienhaus und durchwühlten in einer Wohnung sämtliche Schränke. Hier erbeuteten die Täter Schmuck. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Neuenbürg, Telefon 07082 79120, erbeten.

