POL-KA: (KA) Bad Schönborn, Mingolsheim - Wohnungseinbrecher unterwegs

Bad Schönborn / Mingolsheim (ots) - Unbekannte haben sich am Donnerstagabend gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Franz-Liszt-Straße in Bad Schönborn-Mingolsheim verschafft. Die Einbrecher nutzten eine kurze Abwesenheit der Bewohner, um in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 18.25 Uhr eine Terrassentüre aufzuhebeln. Von deren Rückkehr offenbar gestört, flüchteten sie augenscheinlich ohne Beute in unbekannte Richtung. In der unweit entfernten Brahmsstraße hebelten Langfinger ebenfalls an einer Terrassentüre, sodass deren Glaseinfassung zu Bruch ging. Beim anschließenden Versuch die Wohnung zu betreten wurden die Täter wohl auch hier durch einen rückkehrenden Mieter gestört und gingen an der Gebäuderückseite flüchtig.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 07253/80260 mit dem Polizeirevier Bad-Schönborn in Verbindung zu setzen.

