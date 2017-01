POL-KA: (KA)Karlsruhe - Einbrüche in Grünwinkel

Karlsruhe (ots) - Drei Einbrüche nach dem gleichen Muster gab es am Donnerstag im Karlsruher Stadtteil Grünwinkel. In gleich zwei Fällen schlugen die Einbrecher in der Kreuzelbergstraße zu. Zwischen 07.40 Uhr und 20.30 Uhr verschafften sich die Diebe durch Aufhebeln einer Terrassentür bzw. eines Fensters Zutritt in die Einfamilienhäuser. Nach bisherigen Feststellungen wurde jedoch nichts gestohlen. Die dritte Tat ereignete sich in der Haubenkopfstraße. Hier gelangten die Täter nach Aufbrechen einer Tür zunächst in die Wohnung eines Zweifamilienhauses. Nachdem dort sämtliches Inventar erfolglos durchwühlt wurde, begaben sich die Langfinger ins Dachgeschoss, wo sie mit brachialer Gewalt auch die Eingangstür der zweiten Wohnung öffneten. Im Inneren wurde anschließend diverser Schmuck sowie ein geringer Bargeldbetrag erbeutet. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit den Einbrüchen in Verbindung stehen könnten wird gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721/939 4611 zu melden.

Dennis Faber, Pressestelle

