POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - Pkw überschlagen - Fahrerin leicht verletzt

Karlsruhe (ots) - Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von ca. 5000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagmorgen. Eine 18-Jährige fuhr mit ihrem Pkw gegen 07.25 Uhr auf der Karlsruher Straße von Leopoldshafen in Richtung Linkenheim. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Pkw nach rechts und stieß gegen den Bordstein. Daraufhin verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links in den Grünstreifen. Im weiteren Verlauf schleuderte der Pkw zurück auf die Fahrbahn, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die 18-Jährige wurde leicht verletzt. Es kam zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen.

Dieter Werner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell