POL-KA: (KA) Ettlingen - Brand eines Reihenhauses

Ettlingen (ots) - Zu einem Brand in einem Reihenmittelhaus kam es am 19.01.2017, 17.40 Uhr, in Ettlingen Bürgerweg. In dem im Erdgeschoss des Hauses gelegenen Wohnzimmer brach im Bereich eines Ofens ein Feuer aus. Die Wohnungsinhaberin versuchte zunächst die Flammen zu ersticken. Als ihr das nicht gelang flüchtete sie mit ihrer Tochter ins Freie. Durch die Hitzeentwicklung barsten die Fenster im Erdgeschoss und die Flammen schlugen aus dem Haus. Nach Eintreffen der Feuerwehr wurden vorsichtshalber die Nachbarreihenhäuser evakuiert. Um 18.18 Uhr war das Feuer gelöscht. Die Nachbarhäuser konnten wieder bezogen werden. Das betroffene Haus ist im Moment nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 60.000 Euro.

Aufgrund der Wiedersprüche zwischen den Angaben der Wohnungsinhaberin und den Feststellungen vor Ort bei Begehung des Brandobjektes, wurde der Brandort beschlagnahmt. Die Ermittlungen werdern am 20.01.2017 fortgeführt.

Rolf Merz, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell