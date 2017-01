POL-KA: (Enzkreis)Mühlacker - Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Mühlacker-Eckenweiher (ots) - Mit schweren Kopfverletzungen musste am Donnerstagnachmittag in Mühlacker-Eckenweiher eine 73 Jahre alte Radfahrerin per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Nach den Feststellungen des Verkehrsunfalldienstes aus Pforzheim kam die Zweiradfahrerin gegen 14.15 Uhr von der Industriestraße und fuhr in den Kreisverkehr bei der Hindenburgstraße/Lienzinger Straße ein. Dabei wurde sie von einer aus der Lienzinger Straße kommenden 58 Jahre alten Pkw-Fahrerin offenbar übersehen und erfasst. Die Radfahrerin stürzte beim Zusammenstoß und verletzte sich dabei schwer am Kopf. Neben dem Rettungshubschrauber war noch ein Rettungsteam mit Notarzt im Einsatz. An dem Pkw war ein Schaden von 500 Euro zu verzeichnen.

Ralf Minet, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell