POL-KA: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Lkw-Fahrer übersieht Rettungswagen

enzkreis (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einem Rettungswagen kam es am Mittwoch gegen 13.15 Uhr auf der Landesstraße 611. Ein 26-Jähriger fuhr mit einem Lkw auf der L611 in Richtung Stein. In gleicher Richtung fuhr ein Rettungswagen mit eingeschalteten Sondersignalen. Als der Rettungswagen den Lkw zwischen den Anschlussstellen Königsbach Süd und Königsbach-Stein West überholten wollte, scherte der Lkw aus um ein langsam fahrendes Fahrzeug zu überholen. Es kam zum Zusammenstoß als der Rettungswagen auf gleicher Höhe war. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro. Der Rettungswagen musste abgeschleppt werden. Die Polizei sucht nun den Fahrer des langsam fahrenden Fahrzeuges, das der Lkw-Fahrer überholen wollte. Dieser Zeuge wird gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat Pforzheim, Telefon 07231/1864100 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell