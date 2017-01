POL-KA: (KA) Karlsruhe- Unfall gebaut und abgehauen- Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) - Ein bislang unbekannter BMW-Fahrer hat am Donnerstagmorgen um 8.20 Uhr beim Linkabbiegen einen auf der Hans-Thoma-Straße an der roten Ampel wartenden Ford gestreift und ist einfach in Richtung Schloßplatz weiter gefahren. Der 37-jährige Ford-Lenker nahm die Verfolgung durch die Unterführung auf und sah, dass der BMW nach der Unterquerung von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Kurz darauf flüchtete der Fahrer zu Fuß. Seine beiden Mitfahrerinnen wurden durch den Unfall mittelschwer verletzt. Bislang konnte der Fahrer noch nicht ermittelt werden. Der Unfallschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Zeugen, die den Vorfall gesehen haben oder Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe, Telefon 0721 944840, in Verbindung zu setzen.

