POL-KA: (KA)Bruchsal/Stutensee/Eggenstein-Leopoldshafen - Einbrecher unterwegs

Karlsruhe (ots) - Wohnungseinbrecher waren am späten Mittwochnachmittag in Untergrombach, Friedrichstal und in Leopoldshafen unterwegs. Die Polizei bittet die Bevölkerung vor diesem Hintergrund um erhöhte Wachsamkeit und sofortige Meldung von verdächtigen Personen oder Fahrzeugen an den Notruf 110.

In Untergrombach in der Straße "Hochstatt" wollten zwei Unbekannte gegen 18.35 Uhr in ein Erdgeschossfenster eines Wohnhauses eindringen. Dabei entdeckte sie der Hauseigentümer, worauf beide flüchteten. Die Fahndungsmaßnahmen der alarmierten Polizei brachten indessen keine weiteren Erkenntnisse zu dem nicht näher beschriebenen Duo. Der Aufbruchschaden mit einer zerborstenen Fensterscheibe liegt bei geschätzten 1.000 Euro.

Zwei mechanische Uhren und einen Bargeldbetrag an Schweizer Franken stahlen Einbrecher zwischen 17.50 Uhr und 19 Uhr aus einem Wohnhaus der Friedrichstaler Hindenburgstraße. Die Täter drangen durch Aufhebeln eines erhöht gelegenen Fensters in die Räume und durchwühlten die Behältnisse.

Über eine Aufgehebelte Terrassentür gelangten Diebe zwischen 16 Uhr und 20.45 Uhr in ein Haus des Donaurings in Leopoldshafen. Sämtliche Schränke und Behältnisse waren nach verwertbarem durchsucht worden. Was dort gestohlen wurde, ließ sich indes noch nicht klären.

