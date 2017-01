POL-KA: (PF) Einbrüche auf dem Buckenberg und in der Innenstadt - Pforzheimer Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots) - Zu einem im Laufe des Mittwochs verübten Einbruch in ein Einfamilienhaus im Eschenweg bittet das Polizeirevier Pforzheim-Süd um Hinweise.

Der Täter war zwischen 09.30 und 18.30 Uhr nach Aufhebeln eines Küchenfensters ins Gebäude gelangt und hatte die drei Wohnetagen nach Wertsachen durchsucht. Schließlich verließ er das Haus auf demselben Weg, auf dem er gekommen war. Ob etwas entwendet wurde, lässt sich erst nach einer Bestandsaufnahme beantworten.

Wer den Einbrecher gesehen hat oder sonst Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, wird unter Telefon (07231) 186-3311 um seine Meldung gebeten.

Wechsel- und Trinkgeld in noch unbekannter Höhe hat am Mittwochabend ein etwa 25 bis 30 Jahre alter Eindringling in einem Frisörsalon in der Theaterstraße an sich gebracht. Der Unbekannte hatte ein kniehohes Fenster aufgehebelt und war so in das Geschäft gelangt. Als er gegen 19.35 Uhr mit dem aus einer Kasse und einer Spardose stammenden Geld auf selbem Wege das Weite suchte, wurde er von einem Zeugen gesehen und von diesem auch angesprochen. Dabei äußerte er, das offene Fenster gesehen, lediglich nach dem Rechten geschaut und die Polizei bereits vor mehreren Minuten verständigt zu haben. Schließlich entfernte sich der Einbrecher in Richtung Östliche Karl-Friedrich-Straße. Der akzentfreies Deutsch sprechende Mann ist von südländischer Erscheinung, etwa 170 cm groß und 80 Kilogramm schwer. Bekleidet war er mit einer dunkelgrauen hüftlangen Kapuzenjacke aus filzartigem Stoff sowie blauen Jeans. Zudem trug er einen weißen Wollschal und hatte eine große graue Papiertüte mit der Aufschrift "La Biosthetique" bei sich.

Hinweise zu diesem Fall nimmt das Polizeirevier Pforzheim-Nord unter Telefon (07231) 186-3211 entgegen.

