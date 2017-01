POL-KA: (KA) Karlsruhe - Versuchter Einbruch in Wohnung

Karlsruhe (ots) - Unbekannte haben am Mittwoch in Karlsruhe-Durlach versucht, in eine Wohnung zu einzubrechen. Sie scheiterten jedoch an der Eingangstür.

Die Einbrecher verschafften sich zwischen 13:00 und 18:00 Uhr zunächst erfolgreich Zugang zu dem in der Ostmarkstraße gelegenen Mehrfamilienhaus. Anschließend wollten die Täter eine Wohnungstür gewaltsam öffnen, ihre Einwirkungen auf den Schließmechanismus blieben jedoch erfolglos. Nach mehreren Versuchen ließen sie letztlich von ihrem Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute.

