POL-KA: (KA) Karlsruhe - Wohnungseinbruch in Hagsfeld

Karlsruhe (ots) - Unbekannte sind am Mittwoch in eine Wohnung in Karlsruhe-Hagsfeld eingebrochen und erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld.

Die Einbrecher gelangten zwischen 15:30 und 22:00 Uhr auf bislang ungeklärte Weise in die Erdgeschosswohnung des in der Hofäckerstraße gelegenen Hauses. Im Inneren des Gebäudes durchsuchen die Täter mehrere Zimmer und nahmen das dabei aufgefundene Bargeld an sich.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721/967180 in Verbindung zu setzen.

Florian Herr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell