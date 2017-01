POL-KA: (PF) Pforzheim - 15-Jähriger wurde Opfer eines Raubes

Pforzheim (ots) - Opfer eines Raubes wurde am Dienstag, gegen 17.30 Uhr ein 15-Jähriger im Bereich der östlichen Bahnunterführung. Der Jugendliche ging durch die östliche Bahnunterführung in Richtung Nordstadt. Nachdem er die Unterführung verlassen hatte wurde er durch zwei Heranwachsende angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Nach einiger Zeit verabschiedete er sich und erhielt unvermittelt von einem der Täter zwei Faustschläge in den Bauch. Der 15-Jährige wehrte sich darauf und der Täter flüchtete in Richtung Nordstadt. Als er sich umdrehte sah er seinen Geldbeutel am Boden liegen und den zweiten Täter in Richtung Innenstadt davonrennen. Dieser hatte den Geldbeutel aus der Gesäßtasche seines Opfers gezogen und Bargeld gestohlen. Beide Täter waren ca. 17 - 18 Jahre alt und hatten einen leicht dunklen Teint. Der Schläger hatte eine sportliche Figur und einen leichten Oberlippenbart. Er trug dunkle Hosen und eine dunkle Jacke, schwarze Stoffhandschuhe und eine Basecap mit dem Schriftzug "NIKE" Der zweite Täter war sehr schlank und hat gekräuselte schwarze Haare. Er trug dunkle Kleidung. Beide hatten die Hosenbeine hochgekrempelt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Pforzheim-Nord, Telefon 07231/1863211.

Dieter Werner, Pressestelle

