POL-KA: (Enzkreis) Straubenhardt- Bei Einbruch Fernseher gestohlen

Straubenhardt (ots) - Mit einem Fernseher samt Fernbedienung sind Einbrecher am Dienstagabend entkommen. Sie hebelten zuvor eine Terrassentüre auf und drangen so in das Einfamilienhaus in der Jägerstraße ein. Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Straubenhardt, Telefon 07082 8412, zu melden.

Sabine Doll, Pressestelle

