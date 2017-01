POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Einfamilienhaus in Wolfartsweier

Karlsruhe (ots) - Unbekannte sind am Dienstagabend in ein Einfamilienhaus in Karlsruhe-Wolfartsweier eingebrochen. Dabei erbeuteten sie mehrere Schmuckstücke von noch unbekanntem Wert erbeutet.

Die Einbrecher hebelten zwischen 17:50 und 20:25 Uhr eine rückwärtige Zugangstüre zu dem in der Steinhofstraße gelegenen Gebäudes auf. Nachdem die Täter in das Haus eingedrungen waren, durchsuchten sie mehrere Zimmer des Anwesens. Bei ihrer Suche nach Beute nahmen die Diebe etliche Gold- und Silberschmuckstücke mit sich, bevor sie letztlich unerkannt flüchten konnten.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721/49070 in Verbindung zu setzen.

Florian Herr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell