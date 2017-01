POL-KA: (KA) Bretten - 47-Jähriger vermisst

Bild des Vermissten: Nur zum Zwecke der Vermisstensuche zu verwenden! Bild-Infos Download

Karlsruhe (ots) - Bei der Suche nach dem 47 Jahre alten Krystian Lorenz bittet die Polizei um Mithilfe. Seit 10.01.2017 wird von der Krankenhausbaustelle in Bretten der 47 jährige polnische Bauarbeiter vermisst. Herr Lorenz wurde gegen 13.00 Uhr letztmals auf der Baustelle gesehen und wird seitdem vermisst. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte er bislang nicht gefunden werden. Herr Lorenz ist 168 cm groß, hat ein rundes Gesicht und trägt eine Brille. Sein Haar ist schütter und blond. Die Statur des Vermissten ist korpulent und an der rechten Gesichtshälfte hat er einen roten Fleck. Des Weiteren trägt er am rechten Ohr zwei Ohrstecker. Bekleidet ist der Vermisste mit einer neongelben Arbeitsjacke, die auf der Rückseite den Aufdruck "Lindner" hat sowie einer grauen Arbeitshose mit den roten Aufdrucken "Lindner". Auf dem Kopf trägt er eine tarnfarbige Strickmütze mit zwei schwarzen Streifen. Der Vermisste dürfte zu Fuß unterwegs sein und einen gelben Helm dabei haben. Wer Hinweise auf den Vermissten geben kann, wird gebeten sich beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721 939-5555, zu melden.

Dieter Werner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell