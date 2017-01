POL-KA: Ergänzung zu unserer Meldung von 10.14 Uhr: (KA) "Nach der Tat in Bulach: Unbekannter griff erneut junge Frau an": WEITERE FRAU ANGEGRIFFEN

Karlsruhe (ots) - Beim Polizeirevier Marktplatz hat sich am Dienstagmittag eine 27 Jahre alte Frau gemeldet, die etwa eine Viertelstunde vor der Tat in der Rüppurrer Straße im Bereich Oststadt gleichfalls angegriffen worden war.

Die Frau hatte gegen 00.15 Uhr in der Degenfeldstraße ein Hoftor geöffnet und hinter sich zufallen lassen, als der Täter plötzlich von hinten an sie herantrat und ihr den Mund zuhielt. Auch in diesem Fall gelang es der Geschädigten, sich ein Stück weit zu befreien, so dass laut um Hilfe rufen und den Unbekannten so in die Flucht schlagen konnte.

