POL-KA: (PF) Pforzheim - Einbruch in Apotheke

Pforzheim (ots) - Unbekannte haben sich in der Nacht zum Dienstag gewaltsam Zutritt zu einer Apotheke in der Redtenbacherstraße in Pforzheim verschafft. In der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 01.30 Uhr hatten sie die Glaseingangstüre eingeschlagen und anschließend mehrere medizinische Geräte, einen Flachbildschirm sowie geringe Mengen Bargeld erbeutet. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf einige hundert Euro.

Sven Brunner, Pressestelle

