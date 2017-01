POL-KA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe (KA) Kraichtal- Vermutlich Marihuana an Minderjährige abgegeben

Karlsruhe (ots) - Ein anonymer Hinweis und Marihuanageruch in einer Asylunterkunft haben am Samstagnachmittag die Bad Schönborner Polizei auf den Plan gerufen. In einem Zimmer trafen die eingesetzten Beamten dann auf einen 27-jährigen gambischen Tatverdächtigen und zwei 15-jährige Mädchen. Die beiden Teenager beschuldigten den Asylbewerber, ihnen Betäubungsmittel überlassen zu haben. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten die Polizisten auch tatsächlich Marihuana und einen angebrannten Joint auffinden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde der einschlägig bekannte 27-Jährige einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

