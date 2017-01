POL-KA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe (KA) Karlsruhe- Renitenter Ladendieb in Haft

Karlsruhe (ots) - Ein 41-jähriger Mann ist am Samstagnachmittag in einem Discounter in der Waldstraße mit zwei Flaschen Alkoholika in der Jackentasche erwischt worden. Er wollte gerade mit seiner Beute den Markt verlassen, als er von einem Sicherheitsmitarbeiter angesprochen wurde. Der Tatverdächtige händigte eine der Flaschen aus und wollte in der Folge mit der zweiten flüchten, weshalb es zu einem Handgemenge mit dem Ladendetektiv kam. Dieser konnte den renitenten Mann schließlich überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde der erheblich alkoholisierte mutmaßliche Dieb einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Der 41-Jährige war bereits einschlägig in Erscheinung getreten und hat keinen festen Wohnsitz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell