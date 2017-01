POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Selbstbedienungsgeschäft

Karlsruhe (ots) - Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Dienstag in ein Selbstbedienungsgeschäft in der Karlsruher Innenstadt eingebrochen, über die Beute ist bislang jedoch nichts bekannt.

Gegen 02:00 Uhr hebelte der Einbrecher ein rückwärtiges Fenster zur Personaltoilette des in der Kaiserstraße gelegenen Kaufhauses auf, um ins Innere zu gelangen. Anschließend durchwühlte der Täter den Verkaufsraum, bevor er sich mit brachialer Gewalt Zugang zu den Büroräumlichkeiten verschaffte und diese ebenfalls durchsuchte. Ob er bei seiner Suche nach Beute fündig wurde, konnte bislang nicht zweifelsfrei geklärt werden. Schließlich gelang es dem Dieb, unerkannt vom Tatort zu flüchten.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter 0721/666-3311 in Verbindung zu setzen.

Florian Herr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell