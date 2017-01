POL-KA: (KA) Oberderdingen - Radfahrer greift 65-Jährigen an

Karlsruhe (ots) - Ein bislang unbekannter Radfahrer hat am Samstag gegen 19.30 Uhr auf der Straße Heiliggrund einen 65-Jährigen angegriffen und erheblich verletzt. Der Unbekannte war mit seinem Fahrrad mitten auf der Fahrbahn unterwegs, weshalb eine Pkw-Lenkerin abbremsen musste. Der 65-Jährige der diese Situation beobachtet hatte bat den Radfahrer doch nicht mitten auf der Straße zu fahren. Daraufhin warf der Mann sein Rad zur Seite, ging auf den 65-Jährigen zu und schlug ihm zweimal mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte flüchtet daraufhin in den Hof seines Anwesens. Der Täter folgte ihm, griff sich einen im Hof befindlichen Besen und schlug damit auf en 65-Jährigen ein. Anschließend fuhr der Täter mit dem Fahrrad davon. Ein Nachbar bemerkte das Geschehen und fand den 65-Jährigen im Gesicht blutend vor. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der Täter wird als ca. 20 - 30 Jahre alt und ca. 170 - 180 cm groß mit schlanker sportlicher Statur beschrieben. Er sprach deutsch mit russischem Akzent. Hinweise bitte an den Polizeiposten Oberderdingen, Telefon 07045-561.

Dieter Werner, Pressestelle

