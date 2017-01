POL-KA: (CW) Ebhausen - Firmeneinbruch

Ebhausen (ots) - Unbekannte haben sich in der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 17.30 Uhr und Sonntagabend, 19.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Autowerkstatt "Bei der Schule" in Ebhausen verschafft und mehrere hochwertige Werkzeuge gestohlen. Die Einbrecher hatten hierzu eine Glasscheibe zur Werkstatt eingeschlagen und dabei einen Sachschaden von einigen hundert Euro angerichtet. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 07452/9305-0 mit dem Polizeirevier Nagold in Verbindung zu setzen.

Sven Brunner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell