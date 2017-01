POL-KA: (Enzkreis)Friolzheim - Bei Schneeglätte in Gegenverkehr gefahren

Friolzheim (ots) - Offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet in der Nacht zum Samstag eine 27-jährige Pkw-Lenkerin bei schneeglatter Fahrbahn in den Gegenverkehr und stieß mit dem Auto eines 50-Jährigen zusammen.

Die 27-Jährige war gegen 0.10 Uhr auf der Landesstraße 1175 von Heimsheim kommend in Richtung Friolzheim/Tiefenbronn unterwegs. Beim Frontalzusammenstoß trug der 50 Jahre alte Autofahrer so schwere Verletzungen davon, dass er stationär in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Sein 17-Jähriger Beifahrer konnte die Klinik nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Unverletzt blieb indessen die mutmaßliche Unfallverursacherin.

Im Einsatz war neben zwei Rettungsteams auch die Freiwillige Feuerwehr aus Friolzheim mit 18 Mann. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden summiert sich auf geschätzte 38.000 Euro.

Ralf Minet, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell