POL-KA: (PF)Pforzheim - Täter bei Einbruchsversuch in Elektrogeschäft gestört

Pforzheim (ots) - Offenbar gestört wurde in der Nacht zum Sonntag ein noch unbekannter Einbrecher in der Pforzheimer Ludwig-Wilhelm-Straße.

Nach den Feststellungen des Polizeireviers Pforzheim-Nord hatte sich der Täter zwischen 00.05 Uhr und 00.25 Uhr durch Einschlagen einer Fensterscheibe zunächst Zutritt in das Gebäude verschafft. Allerdings wurde er kurz darauf wohl durch das Öffnen eines Rollladens einer aufmerksamen Nachbarin gestört, weshalb er in der Folge von seinem weiteren Vorhaben abließ und in Richtung Hessenstraße flüchtete.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, wird unter Telefon 07231/186 - 3211 um seine Meldung gebeten.

Dennis Faber, Pressestelle.

