POL-KA: (KA)Östringen - Einbruch in Einfamilienhaus

Östringen (ots) - Unbekannte brachen in Abwesenheit der Bewohner am Samstag zwischen 16.30 Uhr und 20.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Östringer Dinkelbergstraße ein. Nach bisherigen Feststellungen stiegen die Täter auf einen Dachvorsprung im rückwärtigen Bereich und hebelten vor dort aus ein Fenster auf. Innerhalb des Anwesens durchsuchten sie im Anschluss sämtliche Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Bad Schönborn unter 07253/80260 erbeten.

Dennis Faber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell