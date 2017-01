POL-KA: (CW) - Wildberg - Pkw hat sich überschlagen

Wildberg (ots) - Am Samstagnachmittag, 14.01.2017,gegen 14.20 Uhr, befuhr eine 18-jährige mit ihrem VW Polo die B 463 von Calw in Richtung Nagold. In einer langgezogenen Rechtskurve kam sie aus Unachtsamkeit von den schneefreien Fahrspuren auf Schneematsch und geriet infolge dessen ins Schleudern. Anschließend kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurde mit leichten Verletzungen ins KKH Calw eingeliefert. Am Polo entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Hans-Dieter Canovas / Rüdiger Flaig, Führungs- und Lagezentrum

