POL-KA: (KA) Malsch - Geldautomat geplündert

Malsch (ots) - Einbrecher haben in der Nacht zum Freitag in einem Verbrauchermarkt in der Sezanner Straße in Malsch einen Geldautomaten geplündert.

Die Täter waren zwischen 00.20 und 05.00 Uhr nach Zerschlagen einer Scheibe in den Eingangsbereich des Geschäftes vorgedrungen und hatten den dort aufgestellten Automaten anschließend mit brachialer Gewalt aufgebrochen. Mit dem erbeuteten Geld suchten sie schließlich in unbekannter Richtung das Weite.

Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, wird unter Telefon (0721) 939-5555 um seine Meldung beim rund um die Uhr erreichbaren Kriminaldauerdienst in Karlsruhe gebeten.

Fritz Bachholz

