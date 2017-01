POL-KA: (KA)Karlsruhe - Einbruch in Dönerbude

Karlsruhe (ots) - Drei maskierte Täter sind in der Nacht auf Freitag in eine Dönerbude in der Rudolf-Breitscheid-Straße eingebrochen. Nach den bisherigen Feststellungen hebelten die Unbekannten zwischen 22 Uhr und 04.00 Uhr zunächst die Eingangstüre der Gaststätte auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Im Innenraum wurde anschließend ein Spielautomat gewaltsam geöffnet und eine Geldkassette gestohlen. Über die Höhe des darin befindlichen Bargeldes ist bislang nichts bekannt.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721/939-4411 entgegen.

Dennis Faber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell