POL-KA: (CW) Nagold- beim Rückwärtsfahren zusammengeprallt

Nagold (ots) - Am Donnerstag um 13 Uhr hat sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Haiterbacher Straße ein Ausparkunfall ereignet. Eine 26-jährige Fiesta-Lenkerin fuhr rückwärts aus einer Parklücke. Gleichzeitig parkte auch ein VW-Fahrer rückwärts aus. Beide stießen jeweils mit ihrem hinteren linken Pkw-Heck zusammen. Der 50 bis 60-jährige Mann stieg aus erklärte der jungen Frau, dass beide schuld seien und jeder seinen Schaden selbst bezahlen solle dann fuhr er davon. An dem Fiesta entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.300 Euro. Der Fahrer des VW Golf und weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Nagold, Telefon 07452 93050, zu melden.

