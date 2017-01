POL-KA: (PF)Pforzheim - Zigarettenglut löst Brand aus

Pforzheim (ots) - Eine Zigarettenglut war am Mittwochabend wohl ursächlich für den Brand einer Couch in einer Wohnung des Pforzheimer Erlenwegs. Die 53-jährige Bewohnerin des Mehrfamilienhauses ist den ersten Ermittlungen zufolge offenbar mit der brennenden Zigarette eingeschlafen und wurde gegen 22.30 Uhr durch einen Rauchmelder wach. Eine aufmerksam gewordene Nachbarin verständigte umgehend die Feuerwehr und eilte der 53-Jährigen zu Hilfe. Den mit sieben Fahrzeugen und 24 Mann angerückten Wehrleuten gelang es im Anschluss, das Feuer schnell in den Griff zu bekommen und größeren Schaden zu verhindern. Weil beide Frauen bei den Löschversuchen Rauchgas eingeatmet hatten, mussten sie zur stationären Überwachung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Dennis Faber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell