POL-KA: (KA) Bruchsal - Einbrecher von Anwohner vertrieben

Karlsruhe (ots) - In Bruchsal haben in der Nacht auf Donnerstag zwei Einbrecher versucht, in eine Wohnung sowie eine Garage einzudringen, konnten aber durch einen aufmerksam gewordenen Anwohner vertrieben werden.

Die beiden Unbekannten öffneten zunächst gegen 04:20 Uhr gewaltsam eine Zugangstür, um auf das in der Stadtgrabenstraße gelegene Anwesen zu gelangen. Anschließend drang das Duo über eine Terrassentür in eine Wohnung des dortigen Mehrparteienhauses ein. Mutmaßlich aufgrund eines noch laufenden Fernsehers verließen die Einbrecher das Appartement jedoch umgehend wieder.

Durch die Geräusche der Diebe wurde aber das in der betroffenen Wohnung lebende Ehepaar wach. Als der Mann daraufhin nach dem Rechten schauen wollte, konnte er die beiden Täter dabei beobachten, wie sie gerade die Zugangstür einer benachbarten Garage aufbrechen wollten. Als der Zeuge daraufhin lautstark auf sich aufmerksam machte, flüchteten die beiden Männer in Richtung Durlacher Straße.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich beim Polizeirevier Bruchsal unter 07251/7260 zu melden.

