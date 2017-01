POL-KA: (KA) Bruchsal - 6.000 Euro Schaden an Verteilerkasten - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Bruchsal (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro hinterließ am Dienstag ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker nach einem Verkehrsunfall an der Einmündung Florian-Geyer-Straße und Franz-Sigel-Straße in Bruchsal. Der Unbekannte war offensichtlich aufgrund Glätte beim Einbiegen in die Franz-Sigel-Straße von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Energieversorgungsverteilerkasten auf dem Gehweg geprallt. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern entfernte er sich in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bruchsal unter 07251/726-0 entgegen.

Sven Brunner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell