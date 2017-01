POL-KA: (PF) Pforzheim - Exhibitionist in Pforzheim festgenommen

Pforzheim (ots) - In schamverletzender Weise zeigte sich ein 31-jähriger Mann am Dienstagabend in Pforzheim gegenüber einer älteren Dame. Die verständigte Polizei konnte den Mann kurz darauf vorläufig festnehmen.

Die 75-jährige Geschädigte befand sich um kurz nach 18:00 Uhr im Rebenweg, als sie sich plötzlich dem 31-Jährigen gegenübersah, der an seinem entblößten Geschlechtsteil manipulierte. Die Frau sprach den ihr Unbekannten kurz auf sein unsägliches Verhalten an, verständigte dann aber umgehend die Polizei.

Beamten des Polizeireviers Pforzheim-Nord gelang es, den Exhibitionisten wenige Minuten später in unmittelbarer Nähe zum Tatort vorläufig festzunehmen. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Mann bereits vor wenigen Monaten in Düsseldorf in ähnlicher Manier in Erscheinung getreten ist.

Florian Herr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell