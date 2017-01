POL-KA: (Enzkreis)Wiernsheim - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Wiernsheim (ots) - Zu einer Verkehrsunfallflucht am Sonntagmittag gegen 13 Uhr in der Mönsheimer Straße in Wiernsheim sucht die Polizei noch Zeugen. Nach den bisherigen Feststellungen der Beamten ist ein Pkw-Lenker vermutlich beim Ausparken gegen zwei gegenüber der Festhalle stehende Stromverteilerkästen gefahren, wodurch diese gegen einen dahinter befindlichen Scherenzaun gedrückt wurden. Trotz eines angerichteten Schadens von rund 4.500 Euro entfernte sich der Unbekannte anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Mühlacker unter 07041/96930 zu melden.

Dennis Faber, Pressestelle

