POL-KA: (PF)Pforzheim - Zeugensuche der Kripo nach Raub in Gaststätte

Pforzheim (ots) - Nach einem Raub in einer Gaststätte der Pforzheimer Parkstraße am vergangenen Samstagabend bittet das Kriminalkommissariat Pforzheim anhand der Personenbeschreibung des Räubers die Bevölkerung um Mithilfe.

Ein bislang unbekannter Täter betrat am Samstagabend gegen 22.00 Uhr über den Haupteingang die Gaststätte, in der sich zu dem Zeitpunkt drei Personen aufhielten. Der Unbekannte ging unmittelbar auf den mit anwesenden Sohn des Gaststättenbetreibers zu und forderte diesen unter Vorhalt einer Schusswaffe auf, den Bediengeldbeutel aus einer Schublade des Tresens zu holen.

Dem kam der Bedrohte nach und der Täter entnahm daraus das Bargeld. In der Folge kam es zwischen beiden zu einem Gerangel. Hierbei schlug der Täter dem Betreibersohn mit der Waffe gegen die Stirn. Bei der Kampfhandlung verlor der Mann seine Schusswaffe, die auf dem Fußboden in mehrere Teile auseinanderfiel. Der Räuber flüchtete anschließend auf der Gymnasiumstraße in Richtung Stadtmitte.

Wie sich herausstellte, handelte es sich um eine täuschend echt aussehende Spielzeugwaffe, die sichergestellt wurde.

Der 17 Jahre alte Sohn des Gaststättenbetreibers wurde bei der Auseinandersetzung verletzt und musste zur Beobachtung stationär im Krankenhaus aufgenommen werden.

Der unmaskierte Täter war 18-20 Jahre alt, 170-175 cm groß, von schlanker Statur und hat blondes, sehr kurzes Haar mit Schnurr- und Kinnbart. Bekleidet war der junge Mann mit einer blauen verwaschenen Jeans, einem weißen T-Shirt, darüber trug er eine grüne Kapuzenjacke beziehungsweise einen Kapuzenpullover und weiße Turnschuhe.

Hinweise zu dem beschriebenen Räuber nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721/939-5555 entgegen.

