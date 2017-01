POL-KA: (CW) Altensteig- In Friseursalon eingebrochen

Altensteig (ots) - Unbekannte drangen in der Nacht zum Dienstag in einen Friseursalon in der Rosenstraße ein. Die Täter entkamen mit einer leeren Kasse, einer elektrischen Haarschneidemaschine und diversen Haarpflegemitteln. Sie richteten einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro an. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Altensteig, Telefon 07453 9320460, erbeten.

Sabine Doll, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell